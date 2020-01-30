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ВАКС направил экс-нардепу Онищенко повестку в суд

Новости » Политика     30.01.2020 - 13:07
ВАКС направил экс-нардепу Онищенко повестку в суд
Фото: Александр Онищенко (УНИАН)

ВАКС просит немецкие органы вручить Онищенко повестку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) попросил немецкие органы вручить повестку на судебное заседание экс-нардепу Александру Онищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВАКС в Facebook.

Сообщается, что ВАКС направил запрос на международную правовую помощь в Германию. В частности, немецкие органы должны вручить фигуранту "газовых схем" Онищенко повестку. На сегодня суд также ждет решения Германии о его экстрадиции.

Подготовительное судебное заседание по делу Онищенко назначено на 10:00 4 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд решил заочно судить экс-нардепа Онищенко.

Онищенко в конце ноября 2019 года по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии. Он фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей.

По данным следствия, он руководил преступной организацией, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное заседание в отношении двух человек
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