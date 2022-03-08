"Они прячутся": Резников осудил поведение международных организаций

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова.

Как отметил Резников, оккупанты открывают огонь и против жителей европейских стран, которые сегодня находятся на территории Украины.

"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - заявил Резников.

По словам министра, сегодня в Украине находятся почти 10 тысяч иностранных студентов. В то же время уже 2 тысячи находятся в плену у оккупанта.

"Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 000 студентов из других стран, что находятся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 000 из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива", - заметил Резников.