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"Они прячутся": Резников осудил поведение международных организаций

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Вторник 08 марта 2022 14:28
"Они прячутся": Резников осудил поведение международных организаций Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международным организациям. Осудил их из-за игнорирования вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова.

Как отметил Резников, оккупанты открывают огонь и против жителей европейских стран, которые сегодня находятся на территории Украины.

"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - заявил Резников.

По словам министра, сегодня в Украине находятся почти 10 тысяч иностранных студентов. В то же время уже 2 тысячи находятся в плену у оккупанта.

"Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 000 студентов из других стран, что находятся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 000 из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива", - заметил Резников.

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