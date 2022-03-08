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"Вони ховаються": Резніков засудив поведінку міжнародних організацій

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Вівторок 08 березня 2022 14:28
"Вони ховаються": Резніков засудив поведінку міжнародних організацій Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародних організацій. Засудив їх через ігнорування вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова.

Як відзначив Резніков, окупанти відкривають вогонь й проти мешканців європейських країн, які сьогодні перебувають на території України.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни. Де ваші цінності та ідеали?Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися”, - заявив Резніков.
За словами міністра, сьогодні в Україні перебувають майже 10 тисяч іноземних студентів. Водночас вже 2 тисячі перебувають у полоні у окупанта.

"Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки", - зауважив Резніков.

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