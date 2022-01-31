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"Они будут масштабными": в ЕС рассказали о санкциях против России

Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против Российской Федерации. Ограничения обещают быть большими, серьезными и масштабными".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вицепрезидента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Пакеты санкций (против РФ - ред.) разрабатываются. Они будут большими, серьезными, масштабными. Они будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов", - заявил Домбровскис.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, сейчас он не имеет возможности раскрыть все подробности пакета санкций, однако отметил, что ограничения будут масштабными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

Также РБК-Украина сообщало, что Штаты могут ввести против России санкции, которые уничтожат дотла ее экономику.

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