"Они будут масштабными": в ЕС рассказали о санкциях против России

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против Российской Федерации. Ограничения обещают быть большими, серьезными и масштабными".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вицепрезидента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Пакеты санкций (против РФ - ред.) разрабатываются. Они будут большими, серьезными, масштабными. Они будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов", - заявил Домбровскис.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, сейчас он не имеет возможности раскрыть все подробности пакета санкций, однако отметил, что ограничения будут масштабными.