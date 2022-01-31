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"Вони будуть масштабними": у ЄС розповіли про санкції проти Росії

Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти Російської Федерації. Обмеження обіцяють бути "великими, серйозними й масштабними".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Пакети санкцій (проти РФ - ред.) розробляються. Вони будуть великими, серйозними, масштабними. Вони будуть торкатися як персоналій, так і економічних, торгівельних та фінансових моментів", - заявив Домбровскіс.

Як відзначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, наразі він не має можливості розкрити усі подробиці пакету санкцій, однак зауважив, що обмеження будуть масштабними.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Штати можуть ввести проти Росії санкції, які знищать вщент її економіку.

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