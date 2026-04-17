У Samsung нарешті зізналися, чому зникли маленькі смартфони
Віцепрезидентка Samsung Енніка Бізон розповіла, чому бренд фактично відмовився від формату маленьких гаджетів. Попри запити користувачів, компанія не бачить майбутнього у класичних корпусах.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на допис Енніки Бізон у Reddit.
Чому маленькі смартфони відійшли у минуле?
У Samsung пояснюють, що відмова від компактних моделей - це не випадковість, а "чесна відповідь" на реальні потреби ринку:
- Попит на великі екрани - більшість людей використовує пристрої для роботи, перегляду відео та ігор. На малих дисплеях така активність практично неможлива.
- Контент-мейкінг - сучасні стандарти створення контенту вимагають великої площі екрана для зручного редагування та монтажу.
- Зміна пріоритетів - користувачі частіше обирають функціональність, ніж можливість керувати смартфоном однією рукою.
Чи існує альтернатива для фанатів компактів?
Для тих, кому критично важливо мати пристрій, що легко поміщається у невелику кишеню, Samsung пропонує серію Galaxy Z Flip 7 та Z Flip 7 FE.
Перевага гаджета - pocket-friendly формат - у складеному стані телефон залишається компактним, але пропонує повнорозмірний дисплей при розгортанні.
З усім тим, це часткове рішення - зовнішній екран дозволяє виконувати швидкі дії, проте для повноцінної роботи телефон все одно доведеться відкривати, повертаючись до великих габаритів.
Вердикт для ринку
Попри те, що Flip-серія не є ідеальним замінником класичних компактних смартфонів, Samsung та інші бренди наразі не бачать сенсу повертатися до формату малих моноблоків. Складані пристрої залишаться єдиною опцією для тих, хто шукає і компактність, і повноцінний екран для роботи та креативу.