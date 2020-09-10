"Он в медикаментозном сне": Сенцов рассказал о состоянии Балуха

Фото: Владимир Балух (ru.krymr.com)

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.

Об этом рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По данным Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", - отметил он.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

"Но та ли это компания, или кто-то другой - следует выяснить", - добавил он.

Напомним, нападение на Владимира Балуха произошло в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке. Изначально было известно, что Балух получил переломы руки и ключицы, а также черепно-мозговую травму.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой и открыла уголовное производство.

Кроме того, у Зеленского не исключают, что нападение на Балуха могло иметь политические мотивы.