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"Він у медикаментозному сні": Сенцов розповів про стан Балуха

Київ, Четвер 10 вересня 2020 21:35
"Він у медикаментозному сні": Сенцов розповів про стан Балуха
Фото: Володимир Балух (ru.krymr.com)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він перебуває у медикаментозному сні.

Про це розповів колишній політв'язень Олег Сенцов.

За даними Сенцова, зараз стан Балуха тяжкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра.

"Але Балух не у комі, він в медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", - зазначив він.

Сенцов додав, що екс-політв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

"Але чи це та компанія, чи хтось інший - слід з’ясувати", - додав він.

Нагадаємо, напад на Володимира Балуха стався в ніч на 8 вересня в столичному Гідропарку. Спочатку було відомо, що Балух отримав переломи руки та ключиці, а також черепно-мозкову травму.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій та відкрила кримінальне провадження.

Крім того, у Зеленського не виключають, що напад на Балуха міг мати політичні мотиви.

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Новини України Надзвичайні події нападВолодимир Балух
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