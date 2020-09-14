Омские врачи умышленно скрывали факт отравления Навального, - Reuters

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Омские врачи умышленно скрывали факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Версия о нарушении обмена веществ у оппозиционера была заранее неправдивой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, медики, которые первые оказали ему помощь, наблюдали у него клиническую картину отравления.

На момент госпитализации Навального, фельдшеры сразу исключили возможную диабетическую кому и инсульт. Они также не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови. Показатели составляли 3-5 ммоль на литр.

При этом источники агентства сообщили, что российские врачи наблюдали симптомы отравления и поэтому ввели Навальному инъекцию атропина. Именно этот препарат мог спасти жизнь оппозиционеру. Он широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения воздействия пестицидов или нервно-паралитических агентов, таких как "Новичок".

Позднее главный токсиколог Омской больницы скорой помощи № 1 Александр Сабаев заявлял журналистам, что врачи бригады скорой помощи диагностировали у Навального превышение уровня сахара в крови, а атропин не вводили.

По его словам, показатель составлял 13 ммоль на литр, что является значительным превышением нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что требование отпустить Навального из больницы в Омске и отправить его на лечение в Германию поступил напрямую из Кремля.

Кроме того, в "Шарите" сообщили, что Алексей Навального отключили от аппарата ИВЛ и он уже самостоятельно встает с койки.