Омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального, - Reuters

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Омські лікарі навмисне приховували факт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Версія про порушення обміну речовин в опозиціонера була заздалегідь неправдивою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, медики, які перші надали йому допомогу, спостерігали у нього клінічну картину отруєння.

На момент госпіталізації Навального, фельдшери відразу виключили можливу діабетичну кому і інсульт. Вони також не виявили порушень рівня цукру в його крові. Показники становили 3-5 ммоль на літр.

При цьому джерела агентства повідомили, що російські лікарі спостерігали симптоми отруєння і тому ввели Навальному ін'єкцію атропіну. Саме цей препарат міг врятувати життя опозиціонеру. Він широко використовується в екстрених ситуаціях, у тому числі для лікування впливу пестицидів або нервово-паралітичних агентів, таких як "Новачок".

Пізніше головний токсиколог Омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Сабаєв заявляв журналістам, що лікарі бригади швидкої допомоги діагностували у Навального перевищення рівня цукру в крові, а атропін не вводили.

За його словами, показник складав 13 ммоль на літр, що є значним перевищенням норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вимога відпустити Навального з лікарні в Омську і відправити його на лікування в Німеччину надійшов безпосередньо з Кремля.

Крім того, в "Шаріте" повідомили, що Олексій Навального відключили від апарату ШВЛ і він вже самостійно встає з ліжка.