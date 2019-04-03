Омелян выступает против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Переговоры возможны после возврата Крыма и восточных территорий Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения до возврата Крыма и восточных территорий в состав Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Омелян считает, что Россия после 400 лет оккупации должна выплатить репарации и вернуть Крым и восточные территории Украины.

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил Омелян.

Напомним после визита в Россию политика Юрия Бойко Кабинет министров запретил нерегулярные прямые авиаперелеты в Российскую Федерацию. С этим предложением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. После этого члены правительства поддержали запрет нерегулярных рейсов в РФ.

Ранее сообщалось, что на пограничников и авиаслужбу открыли дело из-за полета Бойко и Медведчука в Россию. В то же время известно, что подозрений никому не вручали.