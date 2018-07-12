Омелян розказав, скільки українських суден РФ затримала в Азовському морі

Від кінця квітня РФ затримала майже 100 українських суден

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що з кінця квітня 2018 року Росія затримала майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це заявив Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що Росія має намір зруйнувати економіку двох морських портів – Бердянська і Маріуполя.

"Насправді у нас є майже 100 вже затримань з кінця квітня цього року. Ми бачимо, що це зумисна політика Російської Федерації, яка спрямована на те, щоб заблокувати захід в Азовське море", – сказав Омелян.

Разом з цим, Омелян вважає, що Україні необхідно впроваджувати відповідні санкції.

"Я сподіваюся, що ситуація в Азовському морі, перетин Керченської протоки, Керченський міст буде предметом розгляду щонайменше РНБО, і ми повинні виступити з єдиною позицією щодо дзеркальних дій стосовно Російської Федерації", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілась з родинами українських рибалок судна "ЯМК-0041", яких затримали російські прикордонники. Рідні повідомили, що на моряків правоохоронці Росії чинили психологічний тиск.