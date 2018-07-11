На затриманих в Криму українських моряків РФ чинить психологічний тиск, - родичі

Омбудсмен досі чекає дозволу на зустріч із затриманими в Криму українськими моряками

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілась з родинами українських рибалок судна "ЯМК-0041", яких затримали російські прикордонники. Рідні повідомили, що на моряків правоохоронці Росії чинили психологічний тиск, йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена.

Сім’ї затриманих наголошують на порушенні прав людини з боку російської сторони.

"Зокрема, вони розповідають, що російські правоохоронні органи чинили психологічний тиск, моряків тримали під дулом автоматів", - передає прес-служба омбудсмена.

Зазначимо, що українських рибалок судна "ЯМК-0041" в окупованому Криму російські прикордонники затримали 4 травня 2018 року на захід від мису Тарханкут. На борту судна перебувало 5 членів екіпажу. Російська сторона звинувачує їх у "здійсненні незаконного рибного промислу на території РФ".

Денісова під час зустрічі з родинами моряків наголосила, що неодноразово зверталась до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової.

"Так, 16 травня Денісова направила звернення з проханням встановити місцезнаходження українців та пояснити причини їх затримання, а також перевірити умови утримання та надання українцям медичної допомоги. Ще один лист до російської сторони був направлений 25 червня. У ньому омбудсмен висловила занепокоєння інформацією про те, що рибалки почали голодування та звернулась з проханням сприяти її особистому візиту до моряків", - передає прес-служба.

Проте відповідь на свій запит Денісова отримала лише 10 липня. Єдина фраза, зазначена у відповіді - прохання про відвідання моряків "направлено на розгляд компетентних органів".

На сьогодні відомо, що українців доставили до кримського міста Балаклава "для проведення процесуальних дій". Капітана судна утримують у СІЗО Сімферополя, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Іншим чотирьом членам екіпажу не висували жодних звинувачень, проте їх незаконно утримували на території Криму. Вже третій місяць моряки не можуть повернутись на територію України - їм не повертають паспорти", - повідомили в прес-службі омбудсмена.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до затриманих біля берегів анексованого Криму членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041" не пускають адвокатів.