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Омелян назвал основные ошибки в работе министра инфраструктуры

Новости » Политика     27.04.2020 - 16:09
Омелян назвал основные ошибки в работе министра инфраструктуры
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

По мнению Омеляна, среди главных недостатков в работе Криклия - сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция УЗ

Руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" стоит поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян, передает РБК-Украина.

"Коррупционный ресурс, минимум 15-20 миллиардов гривен в год похищается. Поэтому здесь бы сконцентрировать свои усилия именно на борьбе с коррупцией, и таким образом дать дополнительное финансирование на основные средства производства "Укрзализныци", - сказал Емельян.

Он также считает, что постоянные смены руководства "Укрзализныци" также не способствуют эффективной работе государственной компании, и посоветовал министру инфраструктуры сосредоточиться на кадровой политике.

"Я бы посоветовал руководителям и министерства и "Укрзализныци", - сосредоточиться на кадровой политике. Потому что эта кадровая чехарда с руководителями "Укрзализныци", за последние полгода это уже третий и.о., абсолютно непонятная работа правления, непонятно, что происходит с наблюдательным советом, или они работают, или не работают, - оно, наоборот, усугубляет кризис на "Укрзализныци", дестабилизирует компанию", - добавил Емельян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что "Укрзализныця" не имеет оснований для повышения тарифов на грузоперевозки, ведь сейчас она не осуществляет перевозку пассажиров, убыточностью которых обычно обосновывает увеличение тарифов.

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Новости Украины УкрзализныцяМИУтарифыВладимир ОмелянВладислав Криклий
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