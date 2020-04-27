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Омелян назвав основні помилки в роботі міністра інфраструктури

Новини » Політика     27.04.2020 - 16:09
Омелян назвав основні помилки в роботі міністра інфраструктури
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

На думку Омеляна, серед головних недоліків в роботі Криклія - сумнівна кадрова політика та масштабна корупція УЗ

Керівництву Мінінфраструктури та "Укрзализниці" варто пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитись на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік. Про це в коментарях журналістам заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна.

"Корупційний ресурс, мінімум 15-20 мільярдів гривень у рік викрадається. Тому тут би сконцентрувати свої зусилля власне на боротьбі з корупцією, і таким чином дати додаткове фінансування на основні засоби виробництва "Укрзалізниці", - сказав Омелян.

Він також вважає, що постійні зміни керівництва "Укрзалізниці" також не сприяють ефективній роботі державної компанії, та порадив міністру інфраструктури зосередитись на кадровій політиці.

"Я би порадив очільникам і міністерства, і "Укрзалізниці", - зосередитися на кадровій політиці. Бо ця кадрова чехарда з керівниками "Укрзалізниці", за останніх півроку це вже третій в.о., абсолютно незрозуміла робота правління, незрозуміло, що відбувається з наглядовою радою, чи вони працюють, чи не працюють, - воно, навпаки, поглиблює кризу на "Укрзалізниці", дестабілізує компанію", - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що "Укрзалізниця" не має підстав для підвищення тарифів на вантажоперевезення, адже нині вона не здійснює перевезення пасажирів, збитковістю яких зазвичай обґрунтовує збільшення тарифів.

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Новини України УкрзалізницяМІУтарифиВладимир ОмелянВладислав Криклій
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