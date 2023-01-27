Омбудсмени України та РФ провели нові переговори. Серед тем - обмін пораненими

"Провели тристоронню онлайн-зустріч між омбудсманами трьох країн - України, Туреччини та РФ. З Шефером Малкочем (омбудсмен Туреччини - ред.) та Тетяною Москальковою обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей", - написав Лубінець.

За його словами, ці онлайн-зустріч є продовженням перемовин, які відбулися між омбудсменами під час їх нещодавнього візиту в Анкару. Втім, конкретних подробиць щодо обговорюваних питань під час нових перемовин він так і не розкрив.

Тим часом російська омбудсмен Москалькова заявила, що під час нової зустрічі сторони нібито обговорили питання обміну пораненими.

"Продовжуючи просуватися в цьому напрямку, домовилися про сприяння обміну списками тяжко поранених, які підлягають репатріації, надання допомоги компетентним органам у поверненні громадян, які підлягають депортації", - написала Москалькова.

Нагадаємо, що до цього Лубінець провів три раунди переговорів із Москальковою офлайн.

Також стало відомо, що Туреччина має намір стати ініціатором відкриття гуманітарного коридору для обміном поранених між Україною та РФ.

Згодом і українська сторона надала подробиці щодо майбутніх планів стосовно обміну та заявила, що передала Росії список із 800 пораненими українськими військовими для ймовірної репатріації.

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