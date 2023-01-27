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Омбудсмены Украины и РФ провели новые переговоры. Среди тем - обмен ранеными

Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский и российский омбудсмены провели новые переговоры при посредничестве Турции. Как отчитывается РФ - среди поднятых вопросов был обмен тяжелоранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Провели трехстороннюю онлайн-встречу между омбудсманами трех стран - Украины, Турции и РФ. С Шефером Малкочем (омбудсмен Турции - ред.) и Татьяной Москальковой обсудили актуальные вопросы наших предварительных договоренностей", - написал Лубинец.

По его словам, эти онлайн-встреча являются продолжением переговоров между омбудсменами во время их недавнего визита в Анкару. Впрочем, конкретных подробностей по обсуждаемым вопросам во время новых переговоров он так и не раскрыл.

Между тем, российская омбудсмен Москалькова заявила, что во время новой встречи стороны якобы обсудили вопросы обмена ранеными.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии обмену списками тяжело раненых, подлежащих репатриации, предоставления помощи компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации", - написала Москалькова.

Напомним, что до этого Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой офлайн.

Также стало известно, что Турция намерена стать инициатором открытия гуманитарного коридора по обмену раненых между Украиной и РФ.

Впоследствии и украинская сторона предоставила подробности по поводу будущих планов по обмену и заявила, что передала России список с 800 ранеными украинскими военными для вероятной репатриации.

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АнкараТатьяна МоскальковаТурцияОбмен пленнымиДмитрий Лубинец