Омбудсмен звернувся до українців в окупації через російські "вибори" у Держдуму

Росія готує незаконні "вибори" до державної думи на тимчасово окупованих територіях України, аби створити видимість нормального життя.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Схема окупантів та приховування даних

За даними омбудсмена, лише на окупованій Луганщині загарбники планують відкрити 581 виборчу дільницю, а на ТОТ Донеччини - 633.

На "вибір" пропонують 10 партій, однак формування кандидатського пулу повністю контролює ворог. Серед кандидатів - представники окупаційних адміністрацій, російські функціонери, бойовики та учасники збройної агресії проти України.

Процес супроводжується повною непрозорістю:

приховуються точні адреси частини дільниць;

засекречені персональні дані членів виборчих комісій;

скасовано відеоспостереження за голосуванням і підрахунком голосів.

Всі ці обмеження окупанти пояснюють міркуваннями "безпеки".

"Я, як Омбудсман України, категорично засуджую проведення таких "виборів". Там, де українців переслідують за проукраїнську позицію, катують, залякують і змушують отримувати російські документи, не може бути вільного волевиявлення", - наголосив Лубінець.

Заклик до громадян та міжнародної спільноти

Уповноважений з прав людини звернувся до українців в окупації із закликом за можливості не брати участі в псевдовиборах, не долучатися до роботи "виборчих комісій" та агітації.

Він підкреслив, що стежитиме за фактами примусу громадян для їхньої подальшої фіксації та передачі міжнародним інституціям.

Також Лубінець закликав світову спільноту чітко засудити спробу РФ легітимізувати окупацію.

"Бюлетень не створює суверенітету. Окупаційний підрахунок голосів не є вільним волевиявленням. А проведення виборчої процедури не перетворює окупаційну владу на законну!", - підсумував омбудсман.