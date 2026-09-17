Омбудсмен обратился к украинцам в оккупации из-за российских "выборов" в Госдуму
Россия готовит незаконные "выборы" в государственную думу на временно оккупированных территориях Украины, чтобы создать видимость нормальной жизни.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Схема окупантов и сокрытие данных
По данным омбудсмена, только на оккупированной Луганщине захватчики планируют открыть 581 избирательный участок, а на ТОТ Донбасса - 633.
На "выбор" предлагают десять партий, однако формирование кандидатского пула полностью контролирует враг. Среди кандидатов - представители оккупационных администраций, российские функционеры, боевики и участники вооруженной агрессии против Украины.
Процесс сопровождается полной непрозрачностью:
- скрываются точные адреса части участков;
- засекречены персональные данные членов избирательных комиссий;
- отменено видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов.
Все эти ограничения оккупанты объясняют соображениями "безопасности".
"Я, как Омбудсман Украины, категорически осуждаю проведение таких "выборов". Там, где украинцев преследуют за проукраинскую позицию, пытают, запугивают и заставляют получать российские документы, не может быть свободного волеизъявления", - подчеркнул Лубинец.
Призыв к гражданам и международному сообществу
Уполномоченный по правам человека обратился к украинцам в оккупации с призывом к возможности не участвовать в псевдовыборах, не приобщаться к работе "избирательных комиссий" и агитации.
Он подчеркнул, что будет следить за фактами принуждения граждан для их дальнейшей фиксации и передачи международным институтам.
Также Лубинец призвал мировое сообщество четко осудить попытку РФ легитимизировать оккупацию.
"Бюллетень не создает суверенитета. Оккупационный подсчет голосов не является свободным волеизъявлением. А проведение избирательной процедуры не превращает оккупационную власть в законную!", - подытожил омбудсман.
Попытки РФ узаконить оккупацию
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины уже призвала украинцев на оккупированных территориях не участвовать в так называемых "выборах".
В регуляторе подчеркнули, что любые попытки РФ провести голосование абсолютно нелегитимны, а их результаты не будут иметь никакой юридической силы.
Кремль давно разрабатывает планы по тому, как узаконить оккупацию украинских территорий с помощью избирательных процедур.
В частности, Москва рассчитывает использовать голосование в Государственную Думу РФ для интеграции захваченных регионов в свое правовое и политическое пространство.