РФ планує "узаконити" окупацію територій України 2026 року: що задумав Кремль
Росія хоче легітимізувати тимчасово окуповані території України через вибори до Держдуми 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Як зазначили в ЦПД, російська Центральна виборча комісія сформувала виборчі одномандатні округи на тимчасово окупованих територіях:
- у Донецькій області - три округи;
- у Луганській області - два округи;
- у Запорізькій та Херсонській областях - по одному.
"У 2026 році Кремль планує завести в Держдуму 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Для Росії створення "виборчих округів" на тимчасово окупованих територіях України - стандартна практика. Зокрема, після окупації Криму Москва створила там чотири округи для виборів до Держдуми у 2016 і 2021 роках. Україна не визнала такі "вибори".
Водночас у березні 2024 року на тимчасово окупованих територіях Росія проводила "вибори" президента, щоб легалізувати окупацію через результати на користь диктатора Володимира Путіна.
Вибори в окупації
Нагадаємо, раніше Центр нацопору повідомляв про активну підготовку до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, росіяни запускають там чат-бот, за допомогою якого можна буде голосувати.
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