ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Омбудсмен заявила про проблеми зі здоров'ям політв'язня Шумкова

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 11:55
Омбудсмен заявила про проблеми зі здоров'ям політв'язня Шумкова
Фото: Олександр Шумков (gulaypole.in.ua)

У Шумкова головні болі і м'язові судоми

Український політв'язень Олександр Шумков, що міститься в колонії в Тверській області Російської Федерації, має проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

Денисова зазначила, що Шумков продовжує скаржитися на періодичні головні болі і м'язові судоми. При цьому омбудсмен зазначила, за словами керівника служби виконання покарань у Тверській області, Шумков нібито отримував медичну допомогу і своєчасне лікування в повному обсязі.

"днями відбулася зустріч Олександра Шумкова і консула посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби "УФСІН Росії по Тверській області". Він пояснив, що ці болі виникають в результаті вегетосудинної дистонії, що є наслідком емоційного і нервового перенапруження і тривалого перебування у стресовій ситуації. При цьому, свідчень про проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку поки немає", - повідомила Денисова.

Омбудсмен зазначила, що було домовлено про можливість проведення медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за свій рахунок.

Також Денисова зазначила, що під час розмови з Шумковим політв'язень розповів, що стосовно нього знову відбулося два інциденту образливого і принизливого ставлення з боку працівників колонії за його національну приналежність.

"Призываюк Ради Європи Дуню Міятович, а також посольство України в РФ діяти скоординовано, щоб вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова", - написала вона.

Нагадаємо, на початку листопада Денисова повідомляла про порушення прав Шумкова. зокрема, що йому не надають необхідну медичну допомогу.

Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України Омбудсмен закликала іноземних дипломатів захистити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України Денисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся