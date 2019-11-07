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Омбудсмен заявила о нарушении прав политзаключенного Шумкова

Новости » Политика     07.11.2019 - 14:29
Омбудсмен заявила о нарушении прав политзаключенного Шумкова
Фото: Александр Шумков (gulaypole.in.ua)

Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь

Сотрудники российского лечебного учреждения отказываются оказывать необходимую медицинскую помощь украинскому политзаключенному Александру Шумкову, чем нарушают его права. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, в Шумкова значительно ухудшилось состояние здоровья, поэтому его перевели в лечебное учреждение в Тверской области. Однако работники заведения отказываются предоставлять политзаключенному необходимую медицинскую помощь.

"Его беспокоит сильная головная боль, а также сильная боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм Шумкова. Кроме того, шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что несет опасность получения инфекционного заболевания", - рассказала она.

Денисова отметила, что в неотложном порядке обратится к уполномоченной РФ по правам человека Татьяне Москальковой относительно срочного принятия мер для восстановления прав Шумкова. В частности, омбудсмен требует посодействовать проведению полного медобследования Шумкова и предоставить ему необходимую квалифицированную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Шумкова вывезли в больницу после того, как он объявил голодовку. Украинского политзаключенного вывезли в больницу в российском городе Торжок.

Как писало РБК-Украина, 14 октября украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием украинских политзаключенных на переговорах в минском и нормандском форматах.

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