Политзаключенного Шумкова в СИЗО посетил консул

Фото: Александр Шумков (gulaypole.in.ua)

Сейчас политзаключенный находится в ШИЗО

Украинского политзаключенного Александра Шумкова посетил украинский консул в российской колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook родственницы политзаключенного Людмилы Шумковой.

Она сообщила, что 15 ноября Шумкова таки удалось посетить представителю консульского отдела посольства Украины в РФ.

"Срок ПКТ (помещение камерного типа, - ред.) завершился 14 ноября. Сейчас Александр находится в ШИЗО. Руководство колонии назначило ему очередное "наказание" на 12 суток", - сообщила тетя политзаключенного.

По ее словам, после обращения в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация учреждения вынесла Шумкову 16 устных выговоров

РБК-Украина писало, что омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сотрудники российского лечебного учреждения отказываются оказывать необходимую медицинскую помощь политзаключенному Александру Шумкову, чем нарушают его права.

Напомним, 14 октября украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием украинских политзаключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. После объявления голодовки он заявил, что будет вести диалог только с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковою.

Как известно, в начале декабря прошлого года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего украинца Александра Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).