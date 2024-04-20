Омбудсмен засудив "мляву реакцію" ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ на обстріл Дніпра

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "млявою" реакцію міжнародних організацій на нещодавні російські обстріли по Україні. Зокрема, мова йде про атаку на Дніпро 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Я направив звернення до структур ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, колегам омбудсманам, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Однак, гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", - розповів він.

За словами Лубінця, після чергового ракетного удару, який РФ цинічно завдала по Дніпру та області, реакція світової спільноти виявилася "досить млявою".

"Така поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ. Чернігів, Дніпро, Харків, Херсон, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші міста та селища України день у день піддаються терористичним атакам", - констатував він.

Омбудсмен висловив здивування тому, як Росія продовжує брати участь у голосуванні Радбезу ООН, і як це узгоджується з принципами дільності організації.

"Ми не повинні допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції! Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі. Українське небо потребує додаткових засобів захисту", - наголосив він.

Обстріли Дніпра та Чернігова

Російські війська в останні дні завдали масованих ударів по Чернігову та Дніпру. Так, 17 квітня окупанти завдали трьох ракетних ударів "Іскандерами" майже по центру Чернігова. Майже відразу повідомляли про загиблих та велику кількість поранених. Було пошкоджено медустанову та корпус університету. Пошукову операцію рятувальники закінчили лише 18 квітня. За підсумками масованого обстрілу загинули 18 людей, поранення отримали 78 осіб.

Крім того, 19 квітня російські війська вдарили по Дніпру та області, цілячись по залізничній інфраструктурі, через що 7 працівників УЗ було поранено і одна чергова загинула. Також серед загиблих двоє дітей, яких окупанти вбили цього ж дня у Синельниківському районі Дніпропетровської області. 20 квітня рятувальна операція була закінчена, загалом 8 людей загинули, 34 постраждали.