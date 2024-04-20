Омбудсмен обратился к ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК из-за "вялой реакции" на обстрел Днепра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "вялой" реакцию международных организаций на недавние российские обстрелы по Украине. В частности, речь идет об атаке на Днепр 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Я направил обращение в структуры ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека, коллегам омбудсманам, а также 50 комитетам по правам человека парламентов стран мира с целью публичного осуждения таких действий, а также для предоставления Украине помощи, в частности, дополнительных систем ПВО. Однако, достойной реакции международного сообщества, я не увидел", - рассказал он.

По словам Лубинца, после очередного ракетного удара, который РФ цинично нанесла по Днепру и области, реакция мирового сообщества оказалась "довольно вялой".

"Такое поведение международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ. Чернигов, Днепр, Харьков, Херсон, Одесса, Сумы, Запорожье, Кривой Рог, другие города и поселки Украины изо дня в день подвергаются террористическим атакам", - констатировал он.

Омбудсмен выразил удивление тому, как Россия продолжает участвовать в голосовании Совбеза ООН, и как это согласуется с принципами деятельности организации.

"Мы не должны допустить, чтобы убийство мирных граждан стало повседневностью, на которую нет достойной и решительной реакции! Безнаказанность варварских действий спровоцирует распространение агрессии России не только на Украину, но и далеко за ее пределы. Украинское небо нуждается в дополнительных средствах защиты", - подчеркнул он.

Обстрелы Днепра и Чернигова

Российские войска в последние дни нанесли массированные удары по Чернигову и Днепру. Так, 17 апреля оккупанты нанесли три ракетных удара "Искандерами" почти по центру Чернигова. Почти сразу сообщали о погибших и большом количестве раненых. Были повреждены медучреждение и корпус университета. Поисковую операцию спасатели закончили только 18 апреля. По итогам массированного обстрела погибли 18 человек, ранения получили 78 человек.

Кроме того, 19 апреля российские войска ударили по Днепру и области, целясь по железнодорожной инфраструктуре, из-за чего 7 работников УЗ были ранены и одна дежурна погибла. Также среди погибших двое детей, которых оккупанты убили в этот же день в Синельниковском районе Днепропетровской области. 20 апреля спасательная операция была закончена, в общей сложности 8 людей погибли, 34 пострадали.