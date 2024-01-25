Омбудсмен виступив проти розширення повноважень ТЦК

Як відзначив Лубінець, військові підрозділи не мають права обмежувати права громадян, оскільки це є прямим порушенням Конституції.

"У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові", - пояснив Лубінець.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони, а також Генштабом ЗСУ.

Очікувалось, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня, втім його повернули до уряду на доопрацювання.

Як пізніше пояснив спікер Ради Руслан Стефанчук, рішення щодо повернення законопроєкту було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.

Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.