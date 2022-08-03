Омбудсмен спрогнозировал возможные последствия признания "террористами" полка "Азов"

"Если упростить, то Россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным. Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействие применению к военнопленным бессудных казней, пыток, а также жестокому обращению. Россия прекратит предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другой информации", - рассказал он, имея в виду первый аспект.

Что касается второго, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека объяснил, что в таком случае в России могут применить к военнопленным уголовное преследование в рамках общеуголовного права на территории Российской Федерации.

"То есть, на территории Российской Федерации военнопленных будут судить как террористов только за принадлежность к организации, независимо от действий, которые конкретные военнослужащие совершали. Также применение таких норм может происходить и к гражданским лицам, если они оказывали помощь или иным образом взаимодействовали с полком" Азов", - объяснил Лубинец.

Наказание в РФ по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.