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Омбудсмен спрогнозировал возможные последствия признания "террористами" полка "Азов"

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Таким образом Кремль пытается вывести военнопленных полка "Азов" из-под действия Третьей Женевской конвенции и применить к военнопленным уголовное преследование на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Если упростить, то Россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным. Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействие применению к военнопленным бессудных казней, пыток, а также жестокому обращению. Россия прекратит предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другой информации", - рассказал он, имея в виду первый аспект.

Что касается второго, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека объяснил, что в таком случае в России могут применить к военнопленным уголовное преследование в рамках общеуголовного права на территории Российской Федерации.

"То есть, на территории Российской Федерации военнопленных будут судить как террористов только за принадлежность к организации, независимо от действий, которые конкретные военнослужащие совершали. Также применение таких норм может происходить и к гражданским лицам, если они оказывали помощь или иным образом взаимодействовали с полком" Азов", - объяснил Лубинец.

Наказание в РФ по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в разведке рассказали, что Россия намеренно пытается сделать "Азов" "неонацистским полком" в глазах иностранных СМИ благодаря собственным нарративам и пропаганде. Таким образом, Кремль скрывает военные преступления своих солдат.

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Азов