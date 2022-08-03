Омбудсмен спрогнозував можливі наслідки визнання "терористами" полку "Азов"

"Якщо спростити, то Росія буде відмовляти в доступі до військовополонених представникам МКЧХ і вважати це законним. Це унеможливить перевірку стану здоров’я, протидію застосування до військовополонених безсудних страт, катувань, а також жорстокого поводження. Росія припинить надавати інформацію через МКЧХ (Центральну агенцію розшуку) для родичів військовополонених про перебування в полоні та іншу інформацію", - розповів він, маючи на увазі перший аспект.

Що стосується другого, уповноважений Верховної ради України з прав людини пояснив, що в такому випадку у РФ можуть застосувати до військовополонених кримінального переслідування в рамках загальнокримінального права на території Російської Федерації.

"Тобто, на території Російської Федерації військовополонених будуть судити як терористів лише за приналежність до організації, незалежно від дій, який конкретні військовослужбовці вчиняли. Також застосування таких норм може відбуватися і до цивільних осіб, якщо вони здійснювали допомогу чи в інший спосіб взаємодіяли з полком "Азов", - пояснив Лубінець.

Покарання в РФ за цими статтями передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.