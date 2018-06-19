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Омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, объявивших голодовку

НовостиОбщество    19.06.2018 - 17:53
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Состояние здоровья украинских политзаключенных ухудшается

Уполномоченный Верховной рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку. Об этом говорится в соообщении на сайте омбудсмена.

"Уполномоченный Людмила Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных, содержащихся в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма, и в знак протеста объявили бессрочную голодовку: Владимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станислава Клыха (12 день) и Александра Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг)", - говорится в сообщении

По имеющимся у омбудсмена данным, состояние здоровья украинским политзаключенных ухудшается.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.

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Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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