Омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, объявивших голодовку

Состояние здоровья украинских политзаключенных ухудшается

Уполномоченный Верховной рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку. Об этом говорится в соообщении на сайте омбудсмена.

"Уполномоченный Людмила Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных, содержащихся в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма, и в знак протеста объявили бессрочную голодовку: Владимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станислава Клыха (12 день) и Александра Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг)", - говорится в сообщении

По имеющимся у омбудсмена данным, состояние здоровья украинским политзаключенных ухудшается.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.