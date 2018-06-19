Денісова просить омбудсмена РФ про сприяння у відвідуванні Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка

Денісова зазначила, що стан здоров'я Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка погіршується

Уповноважений Верховної ради України Людмила Денісова просить омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькову про сприяння у відвідуванні українських політв'язнів Володимира Балуха, Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. Відповідного листа Денісова направила Москальковій.

"Висловлюю серйозну стурбованість станом здоров'я громадян України, що утримуються в пенітенціарних установах, які проводять безстрокове голодування, відмовившись від прийому їжі: Володимира Балуха, Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. За наявними у мене даними, стан їх здоров'я погіршується. Враховуючи викладене, прошу вас сприяти у відвідуванні мною Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка з метою моніторингу дотримання їх прав на належну медичну допомогу", - йдеться в листі.

У свою чергу, Денісова зобов'язується забезпечити Москальковій синхронне відвідування чотирьох громадян РФ, які перебувають в місцях несвободи на території України, відповідно до заявленого нею списку.

В рамках останніх домовленостей із російською стороною ми підготували свій лист і вже повезли в офіс Уповноваженого РФ. Опубліковано Людмилою Денісовою 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявляла, що затвердила з Денісовою "дорожню карту" відвідування ув'язнених.