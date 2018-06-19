Омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують

Стан здоров'я українських політв'язнів погіршується

Уповноважений Верховної ради з прав людини в Україні Людмила Денісова досі не отримала від російської сторони точної інформації про стан здоров'я українських політв’язнів, які оголосили безстрокове голодування. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

"Уповноважений Людмила Денісова серйозно стурбована станом здоров'я українських політв’язнів, які утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, та в знак протесту оголосили безстрокове голодування: Володимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станіслава Клиха (12- день) і Олександра Кольченка (припинив голодування, але втратив 8 кг)", - йдеться у повідомленні.

За наявними у омбудсмена даними, стан здоров'я українських політв'язнів погіршується.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова просить омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькову про сприяння у відвідуванні українських політв'язнів Володимира Балуха, Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. У свою чергу, Денісова зобов'язується забезпечити Москальковій синхронне відвідування чотирьох громадян РФ, які перебувають в місцях несвободи на території України, відповідно до заявленого нею списку.