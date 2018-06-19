Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 17:53
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Стан здоров'я українських політв'язнів погіршується

Уповноважений Верховної ради з прав людини в Україні Людмила Денісова  досі не отримала від російської сторони точної інформації про стан здоров'я українських політв’язнів, які оголосили безстрокове голодування. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

"Уповноважений Людмила Денісова серйозно стурбована станом здоров'я українських політв’язнів, які утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, та в знак протесту оголосили безстрокове голодування: Володимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станіслава Клиха (12- день) і Олександра Кольченка (припинив голодування, але втратив 8 кг)", - йдеться у повідомленні.

За наявними у омбудсмена даними, стан здоров'я українських політв'язнів погіршується.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова просить омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькову про сприяння у відвідуванні українських політв'язнів Володимира Балуха, Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. У свою чергу, Денісова зобов'язується забезпечити Москальковій синхронне відвідування чотирьох громадян РФ, які перебувають в місцях несвободи на території України, відповідно до заявленого нею списку. 

Омбудсмен РФ заявила, що затвердила з Денісовою "дорожню карту" щодо відвідування ув'язнених Сенцов не буде просити Путіна про помилування, - Геращенко
Теги публікації: омбудсмен, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся