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Омбудсмен розповів важливу деталь щодо військовозобов'язаного, який помер на Закарпатті

Архівне фото: уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військовозобов'язаний, який на Закарпатті помер дорогою до навчального центру, був визнаний придатним до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, придатність чоловіка до військової служби було зафіксовано у довідці ВЛК.

Лубінець додав, що щодо ймовірного порушення прав людини він відкрив виробництво. Ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі.

"Також мої представники у Закарпатській та Львівській областях працюватимуть, щоб дізнатися про всі обставини", - додав омбудсмен.

Що передувало

Раніше Закарпатський об'єднаний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що дорогою до навчального центру у військовозобов'язаного стався епілептичний напад.

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", проте медики не встигли і чоловік помер.

Не перший скандал із ТЦК

Раніше у Тернопільській області військовозобов'язаний помер після кількох днів перебування у ТЦК. Спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом передбачуваного перевищення влади чи службових повноважень.

А нещодавно в мережі почали поширювати інформацію про виписану повістку, яка надійшла журналісту Артему Франкову, який помер минулого року. У ТЦК відповіли, що такі випадки не є поодиноким і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно.

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