У мережі написали про повістку померлому журналісту. ТЦК відреагував

У мережі почали поширювати інформацію про виписану повістку, яка надійшла журналісту Артему Франкову, який помер минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП .

Нагадаємо, що вчора, 20 квітня мережею почали поширювати фото повістки, яка прийшла на ім'я покійного редактору журналу "Футбол" Артема Франкова.

В повістці була вимога з’явитися 20 квітня до Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - наголосили в ТЦК.

Військові наголосили, що необхідно вчасно оновлювати дані своїх облікових даних.

"Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період", - йдеться в повідомленні Київського міського ТЦК та СП.