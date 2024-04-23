Омбудсмен рассказал важную деталь по поводу военнообязанного, который умер на Закарпатье

По его словам, пригодность мужчины к военной службе была зафиксирована в справке ВВК.

Лубинец добавил, что по поводу вероятного нарушения прав человека он открыл производство. Эта ситуация будет находиться на его личном контроле.

"Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства", - добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Ранее Закарпатский объединенный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели и мужчина умер.