Омбудсмен розповів про умови перебування звільнених командирів "Азову" у Туреччині

П'ятеро командирів "Азова", що були звільнені з російського полону, перебувають у Туреччині у гарних умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.
"Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо", - сказав він.
Омбудсмену невідомо про жодні обмеження щодо пересування захисників.
Він також зазначив, що у Туреччині герої зустрічаються, у тому числі, з представниками України. Так, нещодавно вони бачилися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і головою Фонду держмайна Рустемом Умєровим.
Лубінець додав, що перед владою стоїть завдання повернути всіх полонених, робота над цим триває постійно.
"Навіть коли у нас відбувається уже обмін, ми домовляємося про наступні кроки", - сказав він.
Нагадаємо, що в рамках обміну полоненими з Росією вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. РФ повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до кінця війні перебуватимуть в Туреччині.
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