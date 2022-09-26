Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров "Азова" в Турции

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия по безопасной нормальной жизни, насколько это возможно", - сказал он.

Омбудсмену неизвестно ни о каких ограничениях по передвижению защитников.

Он также отметил, что в Турции герои встречаются, в том числе с представителями Украины. Так, недавно они виделись с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым.

Лубинец добавил, что перед властью стоит задача вернуть всех пленных, работа над этим продолжается постоянно.

"Даже когда у нас уже происходит обмен, мы договариваемся о следующих шагах", - сказал он.