RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров "Азова" в Турции

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Пятеро командиров "Азова", освобожденных из российского плена, находятся в Турции в хороших условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия по безопасной нормальной жизни, насколько это возможно", - сказал он.

Омбудсмену неизвестно ни о каких ограничениях по передвижению защитников.

Он также отметил, что в Турции герои встречаются, в том числе с представителями Украины. Так, недавно они виделись с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым.

Лубинец добавил, что перед властью стоит задача вернуть всех пленных, работа над этим продолжается постоянно.

"Даже когда у нас уже происходит обмен, мы договариваемся о следующих шагах", - сказал он.

Напомним, что в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. РФ вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до конца войны будут находиться в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияАзовсталь