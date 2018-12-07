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Омбудсмен РФ заявила об улучшении состояния раненых украинских моряков

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 15:39
Омбудсмен РФ заявила об улучшении состояния раненых украинских моряков
Фото: Татьяна Потяева (twitter.com/govoritmsk)

Раненые моряки находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина"

Уполномоченный по правам человека в Москве (Российская Федерация) Татьяна Потяева заявила об улучшении состояния раненых украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Потяева сообщила, что они находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина" в Москве и, по данным медиков, их состояние улучшается.

"Я запросила у медиков ФСИН официальный документ. Он звучит так... произведен полный комплекс клинико-лечебного и диагностического обследования и консультаций врачей. В настоящее время отмечается положительная динамика в состоянии здоровья", - сказала она.

Она также заявила, что настроение у моряков "абсолютно нормальное", у двух из них несерьезные ранения рук, у одного - ранение двух ног.

"Двое постоянно выходят на прогулку, один не выходит, только потому что сам не хочет", - заявила омбудсмен РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения "судебного процесса". 

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что захваченные Россией украинские моряки "не осознавали, что нарушают российскую границу"

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