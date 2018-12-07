Москалькова рассказала о встрече с захваченными РФ украинскими моряками

Фото: Татьяна Москалькова (из открытых источников)

По ее словам, "украинские моряки не осознавали, что нарушают границу РФ"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что захваченные Россией украинские моряки "не осознавали, что нарушают российскую границу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По ее словам, украинские моряки "не понимали о возможных последствиях".

"Они сами, двое из троих, сказали: "Даже не знаю, как так получилось". Один сказал: "Я же простой моряк, куда сказали плыть, туда и плыл. Я ж со всеми в команде". Но видно было по интонации его и досада, что он попал в это положение, и переживание, и то, что до конца - вот двое из них точно - не понимали о возможных последствиях, и вообще, что они нарушают границу", - сказала Москалькова.

Москалькова выразила уверенность, что все трое захваченных украинских моряков содержатся под стражей в рамках норм международного и российского права.

"Ни по российскому законодательству, ни по нормам международного законодательства не нарушены их права на порядок и условия их содержания под стражей и оказание медицинской помощи", - сказала она.

Также она рассказала, что каждый из трех раненых моряков находится в медицинской палате: двое находятся в двухместной и один - в трехместной.

С ними содержатся другие подозреваемые. Москалькова отметила, что "каждый моряк получил письмо из дома с помощью сервиса электронных писем ФСИН". Состояние здоровья моряков оценивается врачами как нетяжелое, добавила она.

Напомним, Москолькова ранее заявляла, что раненые при захвате кораблей в Керченском проливе украинские моряки не жалуются на условия содержания в медицинской части СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила график визитов консулов к украинским морякам. В частности, с ранеными моряками встречи будут проводиться ежедневно. До этого спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству.