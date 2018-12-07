Омбудсмен РФ рассказала об условиях содержания раненых моряков

Фото: Татьяна Москалькова (из открытых источников)

Украинские моряки не жалуются на условия в медчасти "Матросской Тишины"

Раненые при захвате кораблей в Керченском проливе украинские моряки не жалуются на условия содержания в медицинской части СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в Instagram.

По ее словам, украинские моряки не жалуются на условия содержания. Омбудсмен уточнила, что они находятся в медицинской части в камерах с большими окнами.

"Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке, и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими", - добавила Москалькова.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предоставила график визитов консулов к украинским морякам. В частности, с ранеными моряками встречи будут проводиться ежедневно.

До этого спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству.