Омбудсмен РФ розповіла про умови утримання поранених моряків

Фото: Тетяна Москалькова (з відкритих джерел)

Українські моряки не скаржаться на умови в медчастині "Матроської Тиші"

Поранені при захопленні кораблів у Керченській протоці українські моряки не скаржаться на умови утримання в медичній частині СІЗО "Матроська Тиша" в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової в Instagram.

За її словами, українські моряки не скаржаться на умови утримання. Омбудсмен уточнила, що вони знаходяться в медичній частині в камерах з великими вікнами.

"Ув'язненим забезпечується посилене харчування, вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування. Вони мають доступ до великої бібліотеці, і кожен вибрав і отримав літературу за смаком. Кожен з них вже веде листування електронною поштою з рідними і близькими", - додала Москалькова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія надала графік візитів консулів до українським морякам. Зокрема, з пораненими моряками зустрічі будуть проводитися щодня.

До цього спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути українських моряків до Різдва.