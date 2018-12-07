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Полторак заявил, что корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив

Новости » Политика    07.12.2018 - 02:11
Полторак заявил, что корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив
Фото: Степан Полторак (из открытых источников)

Украина не откажется от права проходить через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Прямой".

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - сказал он.

По его словам, Украина не может себе позволить отказаться от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу. Так как это будет означать, что РФ полностью оккупировала Азовское море.

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - добавил он.  

Напомним, ранее сообщалось, что в Керченском проливе находится около 170 судов, которые ожидают разрешения на проход.

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