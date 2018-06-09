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Интервью

Омбудсмен РФ планирует посетить в Украине 4 обвиняемых в госизмене россиян

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 17:12
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сомКирил-Вышинский)
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сомКирил-Вышинский)

Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и РФ посетят заключенных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что планирует посетить в Украине четверых обвиняемых в госизмене россиян. Об этом она заявила в комментарии РБК.

Так, по словам Москальковой, в ходе согласованного президентами Украины и РФ визита, она намерена посетить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих РФ Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

При этом, Москалькова отметила, что этот список пока неполный. 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ). 

Отметим, СБУ задержала Вышинского 15 мая 2018 года. В ходе следственных действий у Вышинского обнаружили российский паспорт. Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Одновол задержали 23 апреля 2018 на админгранице с Крымом. По словам генпрокурора Юрия Луценко, она является доверенным лицом Путина и проводила в аннексированном Крыму сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года.

Крымские дезертиры Максим Одинцов и Александр Баранов попали на подконтрольную территорию в Украине 2016 году, чтобы купить украинские документы для получения офицерских званий российской армии. Баранова и Одинцова в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Порошенко поручил МИД содействовать омбудсмену в работе на территории России Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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