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Інтерв'ю

Омбудсмен РФ планує відвідати в Україні 4 обвинувачених у держзраді росіян

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 17:12
Фото: Кирило Вишинський (facebook.сомКирил-Вишинський)
Фото: Кирило Вишинський (facebook.сомКирил-Вишинський)

Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і РФ відвідають ув'язнених

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що планує відвідати в Україні чотирьох обвинувачених у державній зраді росіян. Про це вона заявила в коментарі РБК.

Так, за словами Москалькової, в ході узгодженого президентами України і РФ візиту, вона має намір відвідати керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, колишніх військовослужбовців РФ Олександра Баранова та Максима Одинцова і активістку громадської організації "Волонтери Перемоги" Олену Одновол.

При цьому, Москалькова зазначила, що цей список поки неповний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив Уповноваженому Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Людмилі Денисовій відвідати українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ).

Зазначимо, СБУ затримала Вишинського 15 травня 2018 року. В ході слідчих дій у Вишинського виявили російський паспорт. Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. 

Одновол затримали 23 квітня 2018 року на адмінкордоні з Кримом. За словами генпрокурора Юрія Луценка, вона є довіреною особою Путіна та проводила в анексованому Криму збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на пост президента РФ на виборах 2018 року.

Кримські дезертири Максим Одинцов та Олександр Баранов потрапили на підконтрольну територію в Україні 2016 році, щоб купити українські документи для отримання офіцерських звань російської армії. Баранова та Одинцова в Україні засудили до 13 і 14 років позбавлення волі відповідно.

Порошенко доручив МЗС сприяти омбудсмену у роботі на території Росії Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ
Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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