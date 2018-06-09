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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в РФ

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 16:31
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Сейчас Украина формирует список политзаключенных, которых планирует посетить омбудсмен

Президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ). Об этом Денисова сообщила в эфире "112 Украина".

"Я только что была у президента, он поручил мне поехать в Российскую Федерацию к нашим гражданам, которые удерживаются в тюрьмах", - отметила она.

По словам Денисовой, сейчас она договаривается с российским омбудсменом о дне, когда она будет ехать в РФ и о дне, когда представители РФ приедут в Украину.

"Мы формируем список и предоставляем его уполномоченному РФ. У нас много адресов. Первый адрес будет Москва... Следующая поездка будет в автономную республику Крым", - добавила она.

Как сообщила Денисова, посещая украинских политзаключенных она будет проверять условия их содержания, соблюдение законодательства и выполнение международных конвенций.

Кроме того, Денисова отметила, что в список, который пока формируется, войдут, в частности, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко.

По словам украинского омбудсмена, российская сторона пока назвала фамилию только подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных.

В ходе разговора Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

 

Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных Порошенко призвал ВКУ поддержать процесс освобождения политзаключенных
Теги публикации: Порошенко Петр, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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