Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка

Во время рабочего визита в тюрьму Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила украинского политического заключенного Николая Карпюка. Об этом омбудсмен РФ сообщила у себя на странице в Instagram.

Во время рабочего визита в тюрьму Владимирский централ омбудсмен РФ посетила украинского политзаключенного Карпюка.

"В Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", - сообщила Москалькова у себя на странице.



Напомним, в МИД Украины требуют от России предоставить доступ до политзаключенного Карпюка. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бец сообщила, что несмотря на договоренности омбудсмену Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком.