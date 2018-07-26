Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка

Новости Политика 26.07.2018 - 04:31
Фото: Татьяна Москалькова (instagram.com/moskalkova.official)
Фото: Татьяна Москалькова (instagram.com/moskalkova.official)

Во время рабочего визита в тюрьму Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила украинского политического заключенного Николая Карпюка. Об этом омбудсмен РФ сообщила у себя на странице в Instagram.

Во время рабочего визита в тюрьму Владимирский централ омбудсмен РФ посетила украинского политзаключенного Карпюка.

"В Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", - сообщила Москалькова у себя на странице.

Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка
 


Напомним, в МИД Украины требуют от России предоставить доступ до политзаключенного Карпюка. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бец сообщила, что несмотря на договоренности омбудсмену Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком.

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Теги:  Российская Федерация,  омбудсмен,  Карпюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС