Омбудсмен РФ Москалькова відвідала українського політв'язня Карпюка

Новини Політика 26.07.2018 - 04:31
Фото: Тетяна Москалькова (instagram.com/moskalkova.official)
Фото: Тетяна Москалькова (instagram.com/moskalkova.official)

Під час робочого візиту до в'язниці Москалькова відвідала українського політв'язня Карпюка

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала українського політичного в'язня Миколу Карпюка. Про це омбудсмен РФ сповістила у себе на сторінці в Instagram

Під час робочого візиту до в'язниці Владимирський централ омбудсмен РФ відвідала українського політв'язня Карпюка. 

"У Владимирському централі відвідала громадян, які відбувають покарання та зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка", - повідомила Москалькова у себе на сторінці. 

Омбудсмен РФ Москалькова відвідала українського політв'язня Карпюка
 

Нагадаємо, в МЗС України вимагають від Росії надати доступ до політв'язня Карпюка. Речниця МЗС України Мар'яна Бец повідомила, що попри домовленості омбудсмену Денісовій відмовили у зустрічі з Миколою Карпюком. 

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Теги:  Російська Федерація,  омбудсмен,  Карпюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС