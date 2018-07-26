Омбудсмен РФ Москалькова відвідала українського політв'язня Карпюка

Під час робочого візиту до в'язниці Москалькова відвідала українського політв'язня Карпюка

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала українського політичного в'язня Миколу Карпюка. Про це омбудсмен РФ сповістила у себе на сторінці в Instagram.

Під час робочого візиту до в'язниці Владимирський централ омбудсмен РФ відвідала українського політв'язня Карпюка.

"У Владимирському централі відвідала громадян, які відбувають покарання та зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка", - повідомила Москалькова у себе на сторінці.

Нагадаємо, в МЗС України вимагають від Росії надати доступ до політв'язня Карпюка. Речниця МЗС України Мар'яна Бец повідомила, що попри домовленості омбудсмену Денісовій відмовили у зустрічі з Миколою Карпюком.