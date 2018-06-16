У МЗС вимагають від Росії надати доступ до українського політв'язня Карпюка

У МЗС зазначили, що "РФ продовжує свою гру"

У Міністерстві закордонних справ України вимагають від Росії надати доступ до українського політв'язня Миколи Карпюка. Про це у своєму Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості омбудсмену Л. Денісовій відмовили у зустрічі з М. Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу", - зазначила Беца.

РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест,вимагаємо доступу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 16, 2018

Нагадаємо, раніше Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка знаходиться у Російській Федерації, не допустили до українського політв'язня Миколи Карпюка. "Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подачі заяви. Втім, керівник установи запевнив мене, що заяву почнуть розглядати вже на початку тижня", - повідомляла омбудсмен.

Зазначимо, Карпюк отримав у Росії 22,5 років ув'язнення нібито за участь у бойових діях під час першої чеченської війни проти російської армії. Його звинуватили у створенні і командуванні загоном "Вікінг" та вбивстві російських військових у 1994-1995 роках.