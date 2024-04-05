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Омбудсмен пояснив, у чому складність обміну бійців "Азова"

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Процес обміну бійців "Азову" проходить зі складнощами. Проблеми виникають також з поверненням додому інших захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Суспільному".

Він зазначив, що складнощі виникають не лише щодо звільнення "азовців", алей щодо воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших українських військових, які боронили Маріуполь.

Росія продовжує робити показові "судилища" щодо захисників Маріуполя і засуджує їх на довготривалі терміни.

"Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані - оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати", - сказав Лубінець.

 

"Азовці" у російському полоні

Варто зазначити, що бійці "Азову", 36-ї бригади та інші захисники протягом кількох місяців у 2022 році стояли на обороні Маріуполя. Осередком оборони стала "Азовсталь", де перебували захисники.

Для збереження життів українські військові за наказом командування здалися у полон. Процес їх повернення досі не завершився.

22 вересня 2022 року Україна обміняла зрадника Віктора Медведчука на 215 українських військових, серед них були п'ятеро командирів полку "Азов". Також Росія повернула 56 своїх військових.

За домовленість, "азовці" повинні були перебувати у Туреччині до закінчення війни, але у липні 2023 року вони повернулися до України.

Нагадаємо, що повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

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МаріупольАзовціОбмін полоненими