Омбудсмен пояснив, у чому складність обміну бійців "Азова"

Він зазначив, що складнощі виникають не лише щодо звільнення "азовців", алей щодо воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших українських військових, які боронили Маріуполь.

Росія продовжує робити показові "судилища" щодо захисників Маріуполя і засуджує їх на довготривалі терміни.

"Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані - оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати", - сказав Лубінець.