Омбудсмен объяснил, в чем сложность обмена бойцов "Азова"

Он отметил, что сложности возникают не только по освобождению "азовцев", но и по поводу воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты и других украинских военных, защищавших Мариуполь.

Россия продолжает делать показательные "судилища" в отношении защитников Мариуполя и осуждает их на длительные сроки.

"Потому что все понимают, чем стал для российской армии Мариуполь. Они не думали, что так долго, в таком состоянии - окружение, невозможность доставить ни продукты, ни медикаменты, ни боеприпасы, ребята будут продолжать воевать", - сказал Лубинец.