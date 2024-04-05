Омбудсмен объяснил, в чем сложность обмена бойцов "Азова"

Процесс обмена бойцов "Азова" проходит со сложностями. Проблемы возникают также с возвращением домой других защитников Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью "Суспільному".
Он отметил, что сложности возникают не только по освобождению "азовцев", но и по поводу воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты и других украинских военных, защищавших Мариуполь.
Россия продолжает делать показательные "судилища" в отношении защитников Мариуполя и осуждает их на длительные сроки.
"Потому что все понимают, чем стал для российской армии Мариуполь. Они не думали, что так долго, в таком состоянии - окружение, невозможность доставить ни продукты, ни медикаменты, ни боеприпасы, ребята будут продолжать воевать", - сказал Лубинец.
Стоит отметить, что бойцы "Азова", 36-й бригады и другие защитники несколько месяцев в 2022 году стояли на обороне Мариуполя. Центром обороны стала "Азовсталь", где находились защитники.
Для сохранения жизней украинские военные по приказу командования сдались в плен. Процесс их возвращения еще не завершился.
22 сентября 2022 Украина обменяла предателя Виктора Медведчука на 215 украинских военных, среди них были пятеро командиров полка "Азов". Также Россия вернула 56 своих военных.
По договоренности "азовцы" должны были находиться в Турции до окончания войны, но в июле 2023 года они вернулись в Украину.
Напомним, что возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, предполагавших, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.
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