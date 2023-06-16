Омбудсмен поскаржився на угорського колегу: не хоче співпрацювати

Україна поки не може вийти на контакт з угорським омбудсменом, щоб вирішити питання щодо українських військовополонених, що знаходяться в Угорщині.

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Угорська сторона не вийшла на наш Офіс. Я особисто виступав ініціатором комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували його окрему поїздку до України. І це завершилося нічим", - сказав Лубінець.

На думку українського омбудсмена, метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам.

"Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України", - пояснив він.

Водночас уповноважений зазначив, що ідентифіковано всіх українських військовополонених, однак розголошувати цю інформацію, за його словами, не можна.

Він додав, що до українських військовополонених поки не допускають українського посла, і угорці не встановлюють контакт з Україною, як зі суб'єктом справи.

Військовополонені в Угорщині

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РПЦ і її патріарх Кирило планують передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених з метою повернути втрачену легітимність церкви проти якої були веденні широкі міжнародні санкції.

Також зазначалось, що Росія планує розіграти так звану "угорську карту", аби актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

На це одразу відреагували в ГУР МО. Там заявили, що поки не мають підтвердження цій інформації й вона уточнюється. Зокрема, МЗС України зв'язалось з угорськими колегами щодо цього питання.

Пізніше стало відомо, що угорського посла викликали до МЗС України через те, що РПЦ без погодження передала країні групу українських військовополонених.

Станом на сьогодні Україна встановила місцеперебування полонених захисників, яких утримують на території Угорщини. Мова йде про 11 наших військовослужбовців.

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